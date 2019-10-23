Kitap Fuarı’nı 5 günde 62 bin kişi ziyaret etti

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Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'cısı gerçekleştirilen yerli ve yabancı 250 yayınevi, 260 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kahramanmaraş 6. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nı 5 günde 62 bin kişi ziyaret etti. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki (KAFUM ) fuarın edebiyatın ve şiirin başkenti olan şehre çok yakıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kitabın çok önemli bir bilgi kaynağı olduğunu aktararak, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Güngör, "Vatandaşlarımızın bilgiyle buluşmasını sağlıyoruz. Bilgiye ulaşmanın en kısa yolu Kitaplardan geçiyor" dedi. Başkan Güngör, "Fikir dünyamızı besleyen güzel insanlarımızın yetiştiği; edebiyat ve şiirin başkenti olan şehrimizdeki, 6'ncı Kitap ve Kültür Fuarı'na çevre il ve ilçelerden yoğun bir ziyaretçi akını var. Öğrenmek, bilgiye sahip olmak elbette çok önemlidir. Bizler aynı zamanda bu bilgiyi vicdanla, değerlerimizle, ahlakla yoğurmak gerektiğine inanan anlayışın mensubuyuz" dedi.