Melih ABİ: Çöp poşetleri kağıt toplayıcılar tarafından parçalanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bugünkü konumuz çöp.Maalesef apartman önlerine konan çöpler gerek hem apartman sakinlerini hem de yoldan geçenleri bayıltıyor.Okurumuz, çöp bidonlarının da bakımsız olduğundan yakınarak kötü bir görüntü sergilediklerini söylüyor.Motorize çöp karıştırıcıları, yani kağıt toplayıcıları bu çöpleri dağıtıyor.Poşetleri parçalıyor.Bir bidon en az üç toplayıcı tarafından karıştırılıyor.Poşetlerin yırtılarak çöplerin dağıtılması kokuyu daha da yayıyor!Önüne geçmek lazım!Çünkü çöpler hem apartman hem de mahalle sakinlerini ciddi şekilde rahatsız ediyor!Seyhan'da Barış Mahallesi 50195 sokak.Biraz yağmur yağdı ya.Her taraf çamur oldu.Makyaj döküldü.Bu çamur zaten her şeyi anlatıyor.Kışın okula giden çocuklar sıkıntı çekiyor.Üstü başı çamur içinde kalıyor.Tam bir yıl önce müracaat edilmiş!Ama ne gelen var ne de giden!Bebeği ile sokağa çıkan anneler rezil oluyor!Yapın şu yolu insanları canından bezdirmeyin.