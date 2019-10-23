Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde siyah gün

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 üniversiteli kız öğrencilerin arkadaşları okula siyah giyinerek geldiler. Niğde Bor Yolu Sabancı Kız Öğrenci Yurdu yakınlarında meydana gelen ve iki üniversiteli kız öğrenciyi hayattan koparan feci kazanın ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri siyah giyinerek trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturdular. Bir gün öncesinden sosyal medyada haberleşen öğrenciler ve öğretim görevlileri yayaların geçiş üstünlüğüne ve trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek üniversiteye geldiler. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamına yakınının siyah giymesi ise sosyal medya da da büyük ilgi gördü.Fakülte öğrencileri yanında Üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve diğer öğretim görevlileri de fakülte ve yüksek okullara siyah giyerek geldiler ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarına konusunda dikkat çektiler.