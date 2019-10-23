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Sağlık melekleri öğrencilere hediye dağıttı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Sağlık melekleri öğrencilere hediye dağıttı
ADANA'DA Çukurova Devlet Hastanesi'nin (ÇDH) sağlık melekleri, sosyal etkinlik projeleri kapsamında görev yapmaya gittikleri Aladağ'daki Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilere hediye dağıttı. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Akif Küçükcan'ın desteği ve Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinlikte ÇDH Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık, hemşireler Mülkiye Ünsalan ve Aslı Altıno Coşar ve Bilgi İşlem Görevlisi Funda Kayıkçıoğlu Aladağ'daki Yatılı Bölge Okulu'nda bir sosyal etkinlik projesine imza attılar.
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Sağlık melekleri öğrencilere hediye dağıttı
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