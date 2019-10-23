Uygulamalı kalp kapağı operasyonu yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Bilimleri Enstitüsü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bilimsel bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Genellikle ileri yaşlara kadar hastalarda herhangi bir şikâyete yol açmayan ancak, yaşamı tehdit eden "Aort darlığının dikişsiz cerrahisi" sığır kalbi üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Hastanenin Konferans Salonunda gerçekleşen "Minimal İnvaziv Tekniklerle Aort Kapak Replas-manında Dikişsiz Kapak Çözümleri" konulu toplantı Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Özsöyler ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Gürbüz'ün açılış konuşmalarıyla başladı. İlk bulguları nefes darlığı ve çabuk yorulma olan, ilerleyen dönemde baş dönmesi ve göğüs ağrısı ile belirti veren, tedavi edilmediğinde yaşam beklentisi kısa bir hastalık olan "Aort Darlığı" operasyonlarının dikişsiz çözümü teorik bilgilerin verilmesinin ardından sığır kalbi üzerinde dikişsiz kapak operasyonu uygulamalı olarak anlatıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarı ile gerçekleştirilen bu operasyona ilişkin tüm detayların teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı toplantıda; "Dikişsiz kapak implantasyonunda Ekokardiyografinin Rolü ve Önemi", "Klinikteki dikişsiz kapak deneyimleri", "TAVİ ve dikişsiz kapak Karşılaştırılması" konuları tartışıldı.