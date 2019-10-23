Virane evler korku saçıyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi sakinleri 5 yıldır uygulanmayan kentsel dönüşüm ve gelişme alanı çalışmalarının durmasına tepki gösterdi. Döşeme Mahallesi sakinleri, 2015 yılında önce Seyhan Belediye Meclisi daha sonra da Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kentsel dönüşüm kararından sonra bir tek çivi çakılmadığını ileri sürerek, virane haline dönen yerden kurtulmak istediklerini bildirdiler. Seyhan Belediyesi Meclisinin 8 Mayıs 2015 tarihli ve 71 sayılı kararı ile Döşeme Mahallesindeki yerin Kentsel Dönüşüm alan sınırında belirlenerek Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmişti. Adana Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında belirtilen 19 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi için karar almıştı. Kararda Döşeme Mahallesinde belirlenen alanda bulunan deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve risk arz eden yapılaşmaların bulunması, konut ve ticaret alanlarının düzenli, fen ve sanat normlarına uygun olmaması, kamu hizmet alanlarının az olması, rekreasyon ve sosyal donatı alanlarının olmaması, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin bulunmaması sebebiyle kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak düşünüldüğü ifade edilerek hem ilgili komisyonlarda hem de belediye meclisinde oy birliği ile karar alınmıştı. Döşeme Mahallesi Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Halil Tunçsoy ve Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz, mahalle sakinleri ile birlikte bir açıklama yaparak aradan geçen 5 yıla rağmen bugüne kadar hiçbir çalışmanın yapılmadığını söylediler. Dernek Başkanı Tunçsoy, 4 yıl önce mahallenin menfaatleri doğrultusunda, mahallede ki yoksullara yardım, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için üzere bu derneği kurduklarını belirtti. Tunçsoy, "Döşeme Mahallesi bir tarafında Valilik, bir tarafında Seyhan Belediyesi, bazı özel hastaneler arasında bir virane gibi durmaktadır. Etrafımızdaki mahallelerden Kurtuluş, Çınarlı hepsi yenilenip, modern yapılaşmaya giderken bizim içinde yaşadığımız Döşeme ise olduğu yerde durmaktadır" dedi.Başkan Tunçsoy, "200 metre uzaklıktaki yere yapım izni veriliyor da bizim buralara niye verilmiyor? Mahallemizdeki virane evler başımıza sorun oluyor, uhucular, hırsızlar var ve farklı farklı şeyler duyuyoruz. Ayrıca evlerin yıkılma riski var, can kaybı korkusu yaşıyoruz. Geçenlerde Seyhan Belediyesi bir binanın üzerini bez ile kapattı" diye konuştu. Koruma Kurulu kararlarının hiçbir şekilde mahalle sakinlerine tebliğ edilmediğini söyleyen Tunçsoy, "Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Kemal Akay, seçimler öncesi gelerek sorunları çözeceğini söylemiştir. Acaba biz Döşeme Mahallesi sakinleri unutulduk mu? Akay'ın bize vermiş olduğu sözlerin yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu.