Yarış tutkunu Akkaya ailesi

BUGÜN NELER OLDU

ersin'in Mut İlçesinde yaşayan ve hafta sonu Enduro Fest 2019 Yarışları için Konya'ya gelen 5 kişilik Akkaya ailesi, büyük bir heyecanla motor sporu yapıyor. Küçüklüğünden bu yana motosiklete tutkuyla bağlanan 38 yaşındaki baba Asım Akkaya, bu tutkusunu tüm ailesine aşıladı.Birbirinden zevkli ve heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda, Akkaya ailesinin küçük fertlerini gören sporcu ve yarışseverler ise onların motosikletleriyle yaptığı şovu merakla izledi.ADRENALINI yüksek sporlara ilgili duyduğunu dile getiren Akkaya,diye konuştu.ANNE Ferhan Akkaya ise eşinin motor tutkusunun kendisini sardığını anlatarak, hem emek hem özveri hem de öz güven gerektiren bir sporla uğraştığı için mutlu olduğunu aktardı. Motosiklet sporunun kadınlara uygun olduğunu söyleyen Ferhan Akkaya,dedi.AILENIN en küçüğü Berat, birkaç yıl önce başladığı motor tutkusunu ileride babasıyla sürdürmek istediğini kaydetti. Ailenin ortanca çocuğu Beralp da babasından aldığı tutkuyu geliştirerek motor kullanmaya başladığını belirterek, ileride Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istediğini ifade etti.