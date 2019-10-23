Yarış tutkunu Akkaya ailesi

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ersin'in Mut İlçesinde yaşayan ve hafta sonu Enduro Fest 2019 Yarışları için Konya'ya gelen 5 kişilik Akkaya ailesi, büyük bir heyecanla motor sporu yapıyor. Küçüklüğünden bu yana motosiklete tutkuyla bağlanan 38 yaşındaki baba Asım Akkaya, bu tutkusunu tüm ailesine aşıladı. Akkaya'nın eşi Ferhan, 13 yaşındaki kızı Livanur, 11 yaşındaki oğlu Beralp ve 8 yaşındaki oğlu Berat, kros motora büyük bir hevesle bağlandı.
ENDURO YARIŞLARINA İLGİ
Birbirinden zevkli ve heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda, Akkaya ailesinin küçük fertlerini gören sporcu ve yarışseverler ise onların motosikletleriyle yaptığı şovu merakla izledi. Asım Akkaya, küçük yaşlarda bisiklete olan merakıyla başlayan tutkusunun zamanla motosiklet tutkusuna dönüştüğünü belirterek, son zamanlarda ise enduro yarışlarına merak saldığını ve bunlara katıldığını söyledi.
BU SPORU YAPMAK TUTKU İŞİ
ADRENALINI yüksek sporlara ilgili duyduğunu dile getiren Akkaya, "Bu tutkuya bisikletle başladım. Sonra küçük motorlar ve kros motorlarıyla uğraştım. Kendimi geliştirerek, enduro motora başladım. 5 kişilik bir aileyiz. Eşim ve 3 çocuğum ailecek bu spora gönül vermiş kişileriz"
diye konuştu.
ÇOK MUTLU OLUYORUM
ANNE Ferhan Akkaya ise eşinin motor tutkusunun kendisini sardığını anlatarak, hem emek hem özveri hem de öz güven gerektiren bir sporla uğraştığı için mutlu olduğunu aktardı. Motosiklet sporunun kadınlara uygun olduğunu söyleyen Ferhan Akkaya, "Eşim motor kullandığı için ben de onun hevesine baktım, heyecanlandım. Ben de motosiklet kullanmaya başladım. Çocuklarıma da aşıladım"
dedi.
MİNİK SPORCULARIN HEDEFİ BÜYÜK
AILENIN en küçüğü Berat, birkaç yıl önce başladığı motor tutkusunu ileride babasıyla sürdürmek istediğini kaydetti. Ailenin ortanca çocuğu Beralp da babasından aldığı tutkuyu geliştirerek motor kullanmaya başladığını belirterek, ileride Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istediğini ifade etti.