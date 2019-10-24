Adana Ampute’den Demirtaş’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Ampute Engelliler Spor Kulübü Başkanı Murat Kaya ve oyuncular, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Murat Kaya, Vali Demirtaş'a kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Vali Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin her alanda engelleri aşarak başarılar göstermesini takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti. Vali Demirtaş, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 2. Ligi'nde engel tanımadan mücadele eden sporculara ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.