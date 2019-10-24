Anatomi ana bilim dalları toplantısı Çukurova’da yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetimlerinin önerisiyle Uluslararası Anatomi Dernekleri Federasyonu'nun kabul ettiği Dünya Anatomi Günü çerçevesinde Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Mersin Gaziantep, Hatay Mustafa Kemal, Üniversiteleri'nin Anatomi Ana Bilim Dalları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araya geldi. Düzenlenen toplantının amacı ise Anatomistler arasındaki iletişimi artırmak, genç meslektaşların Anatomi Bilim Dalı'nı yakından tanımalarını sağlamak, beden bağışının önemine dikkat çekmek olduğu belirtildi. Toplantıda konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği tarafından 2012 yılında Ekim ayının son haftasının Ulusal Anatomi Haftası olarak ilan edildiğini ifade ederek, bu süreçte beden bağışı konusunda bir farkındalık yaratılmasının hedeflendiğini bu nedenle bu haftanın adının "Beden Bağışı Haftası" olarak belirlendiğinin altını çizdi. Yücel bu çerçevede gerek Çukurova Kampüsü içerisinde gerekse Tıp Fakültesi önünün de çeşitli etkinlikler yapılacağına da vurgu yaptı.