Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Anatomi ana bilim dalları toplantısı Çukurova’da yapıldı

Anatomi ana bilim dalları toplantısı Çukurova’da yapıldı

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Anatomi ana bilim dalları toplantısı Çukurova’da yapıldı
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetimlerinin önerisiyle Uluslararası Anatomi Dernekleri Federasyonu'nun kabul ettiği Dünya Anatomi Günü çerçevesinde Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Mersin Gaziantep, Hatay Mustafa Kemal, Üniversiteleri'nin Anatomi Ana Bilim Dalları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araya geldi. Düzenlenen toplantının amacı ise Anatomistler arasındaki iletişimi artırmak, genç meslektaşların Anatomi Bilim Dalı'nı yakından tanımalarını sağlamak, beden bağışının önemine dikkat çekmek olduğu belirtildi. Toplantıda konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği tarafından 2012 yılında Ekim ayının son haftasının Ulusal Anatomi Haftası olarak ilan edildiğini ifade ederek, bu süreçte beden bağışı konusunda bir farkındalık yaratılmasının hedeflendiğini bu nedenle bu haftanın adının "Beden Bağışı Haftası" olarak belirlendiğinin altını çizdi. Yücel bu çerçevede gerek Çukurova Kampüsü içerisinde gerekse Tıp Fakültesi önünün de çeşitli etkinlikler yapılacağına da vurgu yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anatomi ana bilim dalları toplantısı Çukurova’da yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN