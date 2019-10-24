Baba ve oğulun sahte para vurgunu

BUGÜN NELER OLDU

15 çocuk babası olan 57 yaşındaki Ahmet K.'nın, 28 yaşındaki oğlu Bedirhan K. ile birlikte kurup yönettiği, 'kalpazanlar çetesi', Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Baba ve oğlunun, İstanbul'da aynı seri numaralarıyla bastırıp, yüzde 30 karla piyasaya sürdüğü belirlendi. Pazar yerleri, tekel büfeleri, akaryakıt istasyonlarındaki marketlerle seyyar satıcılardan yapılan alışverişte kullanılan paralar piyasaya sürülürken, alınan para üstüyle de dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya sahte para transferi yapılarak, kentte piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis Ahmet K.'nın, oğlu Bedirhan K. ile birlikte yönettiği çeteyi, tam 5 ay boyunca adım adım takip etti. Ahmet K.'nın, İstanbul'daki bağlantıları aracılığıyla hep aynı seri numaralarına sahip 50, 100 ve 200 lira ile 100 dolarlık sahte banknotlar bastırdığı, sonra da bizzat kendisi İstanbul'a giderek, paraları kente getirdiğini belirledi. Ahmet K.'nın, sahte paraları da Abdullah H. aracılığıyla yüzde 30 kar payıyla sattığı, böylelikle baba ve oğlun, piyasa sürülen her bin liralık sahte para karşılığında 300 lira kazandığı ortaya çıkarıldı. Paraların da kentteki pazar yerleri, tekel büfesi, petrol istasyonlarındaki marketlerle sokaktaki seyyar satıcılardan yapılan alışverişte kullanıldığı, böylelikle çetenin hem sahte paraları piyasaya sürdüğü, hem de para üstü alarak yüzlerce esnafı dolandırdığı ortaya çıktı. Çetenin, bu şekilde 48 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi. Tüm bu bilgiler ışığında önceki gün, Adana ve Antalya'da daha önce belirlenen 25 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ahmet K. ve oğlu Bedirhan K. ile birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 18 zanlı yakalandı.