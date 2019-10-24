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Bizi bırakma Murat Başkan

Demirspor taraftarı başkan Murat Sancak’ın etrafında kenetlendi. Mavi Şimşekler, “Şampiyonluk hiç umrumuzda değil. Biz Murat Sancak’ın devam etmesini istiyoruz” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Bizi bırakma Murat Başkan
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da tek gündem kulüp başkanı Murat Sancak'ın hafta başında yaptığı 'Görevi bırakıyorum' açıklaması oldu. Hatayspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya üzerinde başarısızlığı gerekçe göstererek affını isteyen ve çıkış yolu olarak kongreyi gösteren başkan Murat Sancak'ın bu sözleri camiada adeta şok etkisi yarattı.

SABAH'A KONUŞTULAR
Başkan Sancak'ın aldığı kararın ardından mavi-lacivertli ekipte taraftardan takımda forma giymiş efsane isimlere, yöneticilerden antrenöre kadar herkes "Bizi bırakma Murat Sancak Başkan" çağrısı altında toplandı. Başkan Sancak'a sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan Mavi Şimşekler SABAH'a konuşarak, "Biz şampiyonluk değil Murat Sancak'ı istiyoruz" dedi..

RASİN GÜRCAN
Demirspor'a sahip çıktı
"Murat Sancak başkan Adana Demirspor'a çok büyük şeyler kattı. Bırakmasından yaya değiliz. Kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde mavi-lacivertli kulübe sahip çıktı. Yoluna devam etmeli. Büyük emek harcadı. Camia birlik beraberlik içerisinde hareket edilmeli. Oyuncular Adana Demirspor ruhunu heyecanını hissetmeli."

TEKİN İNCEBALDIR
Camia olarak onunlayız
"Kalmasından yanayız. Murat Sancak Adana Demirspor için büyük bir şans. Gitmesi gereken varsa başkalarıdır. Üzerine düşenin fazlasını yaptı. Demirspor tarihinde en sorunsuz iki yılını geçiriyor. Camia olarak sahip çıkmalıyız. Camiada en son suçlanacak adam bence. Ben başkanın yerinde olsam yanlış giden şeyler varsa onlara müdahale eder nedenlerini bulurum. Sorunu orada çözerim."

GÜLCAN TRAŞ
Sancak başkan taraftarla iç içe oldu
"Başkanımızın gitmesini istemiyoruz. Takımımıza çok büyük değerler kattı. Murat Sancak, başkan taraftarla iç içe oldu. Her zaman yanımızda yer aldı. Adana Demirspor'un yıllardır gitmek istediği hedeflere yol gösterdi. Ancak hafta sonu aldığımız haberle yıkıldık. Bizler Kuzeyin Kızları olarak başkanımız Murat Sancak'ın kulüpten gitmesini asla istemiyoruz."

BEDİRHAN DURAK
Aldığı karardan vazgeçeceğine inanıyorum
"Ben, eşim Münevver, oğullarım Demir ve Adil Deniz Adana Demirspor'a aşığız. Hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Başkan Murat Sancak'ın aldığı karardan vazgeçeceğine inanıyorum. Bizleri bırakıp bir yere gitmeyecektir. Şampiyonluk umrumuz da değil 10 yıl daha bekleriz. Yeter ki başkan bizimle bu yolda yürümeye devam etsin."

ERTAN ZEYBEK
Bütün mesaisini Adana Demirspor için harcadı
"Murat Sancak'ın gitmesini istemiyoruz. Adana Demirspor uzun yıllar sonra böyle bir başkan gördü. Bütün mesaisini Adana Demirspor için harcadı. Başkan Sancak'ın görevi bırakmaması bizim için şu anda şampiyonluktan daha önemli. Özelikle yıllardır özlemini çektiğimiz altyapıya yaptığı yatırımlar bizi mutlu ediyor. Bunun meyvesini ileride yiyeceğiz. Başkan kararından vazgeçmeli."

BERİVAN GÜNEŞ
Kararı hepimizi derinden sarstı
"Murat Sancak başkanımız yıllardır özlemini çektiğimiz bir isim. Kulübün başına geçmesiyle birçok çok şeyin değiştiğine tanık olduk. Ancak ayrılık kararı hepimizi derinden sarstı. Biz kendisinin gitmesini istemiyoruz. Bize sözleri vardı. Hep birlikte bu heyecanı mutluluğu sevinci başarıları yaşayacağız. Kararından vazgeçeceğine inanıyorum"

HAVVA NUR KOĞA
Hepimiz bir aileyiz bir bütünüz
"Adana Demirspor'un yeri Süper Lig'dir ve başkanı da Murat Sancaktır. Başkanımızı bir yere göndermiyoruz. Hepimiz bir aileyiz, bir bütünüz. Biz taraftarlar olarak kendisine sonsuz güveniyoruz. Başkan Murat Sancak'ın aldığı kararı yeniden değerlendireceğine ve bizimle birlikte yollumuzda yürümeye devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum."

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Bizi bırakma Murat Başkan
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