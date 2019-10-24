Bizi bırakma Murat Başkan

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da tek gündem kulüp başkanı Murat Sancak'ın hafta başında yaptığıaçıklaması oldu. Hatayspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya üzerinde başarısızlığı gerekçe göstererek affını isteyen ve çıkış yolu olarak kongreyi gösteren başkan Murat Sancak'ın bu sözleri camiada adeta şok etkisi yarattı.Başkan Sancak'ın aldığı kararın ardından mavi-lacivertli ekipte taraftardan takımda forma giymiş efsane isimlere, yöneticilerden antrenöre kadar herkesçağrısı altında toplandı. Başkan'a sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan Mavi Şimşekler'a konuşarak,dedi.."Murat Sancak başkan Adana Demirspor'a çok büyük şeyler kattı.Kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde mavi-lacivertli kulübe sahip çıktı.Büyük emek harcadı.Oyuncular Adana Demirspor ruhunu heyecanını hissetmeli.""Kalmasından yanayız. Murat Sancak Adana Demirspor için büyük bir şans.Üzerine düşenin fazlasını yaptı.Camia olarak sahip çıkmalıyız.. Ben başkanın yerinde olsam yanlış giden şeyler varsa onlara müdahale eder nedenlerini bulurum. Sorunu orada çözerim."MuratSancak, başkan taraftarla iç içe oldu.Adana Demirspor'unyıllardır gitmek istediği hedeflere yolgösterdi.Bizler Kuzeyin Kızları olarakbaşkanımız'ın kulüpten gitmesiniasla istemiyoruz."Hiçbir maçınıkaçırmıyoruz. Başkan'ın aldığı karardanvazgeçeceğine inanıyorum.Şampiyonluk umrumuzda değil 10 yıl daha bekleriz.Adana Demirspor uzun yıllar sonraböyle bir başkan gördü.BaşkanSancak'ın görevi bırakmaması bizimiçin şu anda şampiyonluktan daha önemli.Bunun meyvesini ileride yiyeceğiz.Kulübün başınageçmesiyle birçok çok şeyin değiştiğinetanık olduk.Biz kendisinin gitmesiniistemiyoruz. Bize sözleri vardı.Kararından vazgeçeceğineinanıyorum"Başkanımızı bir yere göndermiyoruz.Hepimiz bir aileyiz, bir bütünüz.Başkan MuratSancak'ın aldığı kararı yeniden değerlendireceğineve bizimle birlikte yollumuzda yürümeye devam edeceğinetüm kalbimle inanıyorum."