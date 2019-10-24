Bizi bırakma Murat Başkan

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da tek gündem kulüp başkanı Murat Sancak'ın hafta başında yaptığı 'Görevi bırakıyorum'
açıklaması oldu. Hatayspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya üzerinde başarısızlığı gerekçe göstererek affını isteyen ve çıkış yolu olarak kongreyi gösteren başkan Murat Sancak'ın bu sözleri camiada adeta şok etkisi yarattı.
SABAH'A KONUŞTULAR
Başkan Sancak'ın aldığı kararın ardından mavi-lacivertli ekipte taraftardan takımda forma giymiş efsane isimlere, yöneticilerden antrenöre kadar herkes "Bizi bırakma Murat Sancak Başkan"
çağrısı altında toplandı. Başkan Sancak
'a sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan Mavi Şimşekler SABAH
'a konuşarak, "Biz şampiyonluk değil Murat Sancak'ı istiyoruz"
dedi..
RASİN GÜRCAN
Demirspor'a sahip çıktı
"Murat Sancak başkan Adana Demirspor'a çok büyük şeyler kattı. Bırakmasından yaya değiliz.
Kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde mavi-lacivertli kulübe sahip çıktı. Yoluna devam etmeli.
Büyük emek harcadı. Camia birlik beraberlik içerisinde hareket edilmeli.
Oyuncular Adana Demirspor ruhunu heyecanını hissetmeli."
TEKİN İNCEBALDIR
Camia olarak onunlayız
"Kalmasından yanayız. Murat Sancak Adana Demirspor için büyük bir şans. Gitmesi gereken varsa başkalarıdır.
Üzerine düşenin fazlasını yaptı. Demirspor tarihinde en sorunsuz iki yılını geçiriyor.
Camia olarak sahip çıkmalıyız. Camiada en son suçlanacak adam bence
. Ben başkanın yerinde olsam yanlış giden şeyler varsa onlara müdahale eder nedenlerini bulurum. Sorunu orada çözerim."
GÜLCAN TRAŞ
Sancak başkan taraftarla iç içe oldu
"Başkanımızın gitmesini istemiyoruz. Takımımıza çok büyük değerler kattı.
Murat
Sancak, başkan taraftarla iç içe oldu. Her zaman yanımızda yer aldı.
Adana Demirspor'un
yıllardır gitmek istediği hedeflere yol
gösterdi. Ancak hafta sonu aldığımız haberle yıkıldık.
Bizler Kuzeyin Kızları olarak
başkanımız Murat Sancak
'ın kulüpten gitmesini
asla istemiyoruz."
BEDİRHAN DURAK
Aldığı karardan vazgeçeceğine inanıyorum
"Ben, eşim Münevver, oğullarım Demir ve Adil Deniz Adana Demirspor'a aşığız.
Hiçbir maçını
kaçırmıyoruz. Başkan Murat Sancak
'ın aldığı karardan
vazgeçeceğine inanıyorum. Bizleri bırakıp bir yere gitmeyecektir.
Şampiyonluk umrumuz
da değil 10 yıl daha bekleriz. Yeter ki başkan bizimle bu yolda yürümeye devam etsin."
ERTAN ZEYBEK
Bütün mesaisini Adana Demirspor için harcadı
"Murat Sancak'ın gitmesini istemiyoruz.
Adana Demirspor uzun yıllar sonra
böyle bir başkan gördü. Bütün mesaisini Adana Demirspor için harcadı.
Başkan
Sancak'ın görevi bırakmaması bizim
için şu anda şampiyonluktan daha önemli. Özelikle yıllardır özlemini çektiğimiz altyapıya yaptığı yatırımlar bizi mutlu ediyor.
Bunun meyvesini ileride yiyeceğiz. Başkan kararından vazgeçmeli."
BERİVAN GÜNEŞ
Kararı hepimizi derinden sarstı
"Murat Sancak başkanımız yıllardır özlemini çektiğimiz bir isim.
Kulübün başına
geçmesiyle birçok çok şeyin değiştiğine
tanık olduk. Ancak ayrılık kararı hepimizi derinden sarstı.
Biz kendisinin gitmesini
istemiyoruz. Bize sözleri vardı. Hep birlikte bu heyecanı mutluluğu sevinci başarıları yaşayacağız.
Kararından vazgeçeceğine
inanıyorum"
HAVVA NUR KOĞA
Hepimiz bir aileyiz bir bütünüz
"Adana Demirspor'un yeri Süper Lig'dir ve başkanı da Murat Sancaktır.
Başkanımızı bir yere göndermiyoruz.
Hepimiz bir aileyiz, bir bütünüz. Biz taraftarlar olarak kendisine sonsuz güveniyoruz.
Başkan Murat
Sancak'ın aldığı kararı yeniden değerlendireceğine
ve bizimle birlikte yollumuzda yürümeye devam edeceğine
tüm kalbimle inanıyorum."