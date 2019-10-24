Çocuk Hakları Dergisi için röportaj verdi

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Çocuk Hakları Komitesi Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'un da katıldığı ziyarette Çocuk Hakları İl Komitesi'nde bulunan çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, sohbetin ardından öğrencilerin çıkaracak oldukları "Çocuk Hakları Dergisi" için bir röportaj gerçekleştirdi. Ülkemizin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasına katkı sağlayan gençlerimize önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getiren Vali Demirtaş, öğrencilerimizin böyle faaliyetlerde bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Ziyaret Vali Demirtaş'ın misafirleri ile bir süre daha sohbet etmesi ile son buldu.