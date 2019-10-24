Gaziantep polisi affetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Emniyeti'nin 21 Ekim günü havadan yaptığı denetimlerde şehir merkezi ve şehirlerarası karayollarında kural ihlali yaptığı belirlenen bin 478 sürücüye işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve şehirlerarası karayollarında drone desteğiyle kontrol yaptı.Denetimlerde 9 alkollü olarak araç kullanmak, 383 hız ihlali, 10 hatalı şerit değiştirme, 50 konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalma, 23 yayalara ilk geçiş hakkını vermeme, 4 trafik ışık ve işaretlerine uymama, 999 da diğer trafik kurallarını ihlal etmek olmak üzere toplamda bin 478 sürücüye işlem yapıldı. 96 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün de belgesine el konuldu.İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Amacımız ceza yazmak değil ama insan hayatı için sürücülerin kurallara uyması gerekiyor. Herkes başkasının da hakkına riayet ederek kurallara uygun davranırsa ortada sorun kalmaz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi.Zeybek, şehir merkezinde, yayaların geçiş hakkı başta olmak üzere kırmızı ışık ihlali, hız sınırlarını aşmak, tehlikeli araç kullanımı ve gürültü gibi konuların büyük titizlikle takip edildiğini kaydetti. Düzenli olarak Elektronik Denetim Sistemi ile belli cadde ve kavşaklarda hız ve kırmızı ışık denetimlerinin yapıldığını anımsatan Zeybek, şehir merkezi ve şehirlerarası karayollarında programlı denetimlerin de devam ettiğini sözlerine ekledi.