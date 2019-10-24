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Hoş geldin minik Can bebek

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Hoş geldin minik Can bebek
İSKENDERUN Belediyesi yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi veriyor. İskenderun Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İskenderun Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek yeni doğan bebeklere ve ailelerine hediyelerini verdiler. Hoş Geldin Minik Can" projesiyle, ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Projeyle annenin ve bebeğinin ihtiyaçlarını gidererek onlara destek oluyoruz. Belediyecilik hizmetleri doğumdan ölüme, tüm hayatı kapsayan uzun ve zorlu bir süreçtir. Yeni bebek sahibi olan aileleri proje ekibimiz ziyaret edip 'Hoş Geldin Minik Can' setini kendilerine teslim ediyorlar "dedi.
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