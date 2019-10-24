Kahramanmaraş’ın hizmetindeyiz

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ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehir genelinde gerçekleştirdiği program kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Valilikte gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Trabzon Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, ardından Başkan Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve beraberindeki heyetle Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla buluştu. Şehir ile ilgili istişarelerin yapıldığı toplantının ardından Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali ve milletvekillerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Hayrettin Güngör, "Sayın Bakanımız Murat Kurum, milletvekillerimiz, Valimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla İl Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte hayata geçirilecek projelerimizi değerlendirdik, ihtiyaçları masaya yatırdık" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi projelerine verilen destekler için Bakan Kurum'a teşekkürlerini sunan Başkan Güngör, "Tekke Kentsel Dönüşümü, Önsen Köprüsü ve yeni yerleşim bölgesi, Kapalı Çarşı'nın tarihi siluetinin ortaya çıkarılması, Kılavuzlu Millet Bahçesi, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi projelerimize Sayın Bakanımızın verdiği destekler için şehrimiz ve hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Murat Kurum, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün projelerinin arkasındayız. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Başkanımız ve ekibi inşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ımız için çok önemli projeleri hayata geçirecektir. Buna inancımız tam. İnşallah el birliği ile Kahramanmaraş'ımızı daha da iyi bir seviyeye çıkaracağız" dedi.