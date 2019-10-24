Konser geliri Mehmetçik’e

BUGÜN NELER OLDU

yıl ikincisi gerçekleştirilen Gaziantep Müzik Festivali müzik ve eğlencenin yanı sıra duyarlılık da dikkat çekti. Sevilen isimlerin sahne aldığı festivalde, katılımcılar Kızılay'a kan bağışında bulunurken, festivalin konuklarından Emrah Karaduman ise konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Gaziantep Müzik Festivali, M1 Gaziantep Otopark alanında gerçekleştirildi. Voice Ajans, Elit Sanat Organizasyon ve M1 Gaziantep'in işbirliğinde, Power Türk'ün medya sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin ilk gününde sahneyi Tuğçe Kandemir, Emrah Karaduman ve Gökhan Türkmen aldı. 3 isim de sevilen eserlerini, sevenleriyle hep birlikte seslendirdi. Festivalin ikinci gününe ise; yağışlı havaya rağmen ilgi yoğundu. İlk olarak Kolpa grubunun şarkılarıyla coşturduğu gençler, rap müziğin önemli isimlerinden olan Norm Ender'in konseriyle yağmur altında unutulmaz bir gece yaşadı. Gaziantep Müzik Festivali'nde sahne alan isimlerden Emrah Karaduman, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Ayrıca, geçen yıl otizme farkındalık temasıyla gerçekleştirilen festivalin, bu yılki sosyal sorumluluk ağında ise kan bağışı yer aldı. Kızılay da 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla alanda yerini aldı. Katılımcılar, konser öncesi kan bağışında bulundu. M1 Gaziantep AVM Müdürü Sait Can Gizir, yağışlı havaya rağmen festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.