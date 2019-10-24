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Küçük Mehmet göletin kenarında bulundu

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Küçük Mehmet göletin kenarında bulundu
ADANA'NIN Pozantı ilçesinde oyun oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 4 saat sonra arama çalışmalarına katılan çoban tarafından bulundu. Kamışlı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki çocukları Mehmet Erdem Arıcı'dan haber alamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Aramaya katılan çoban İbrahim Cengiz, mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki bir göletin kenarında çocuğu bulması üzerine ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekibindeki bir asker, montunu çıkararak üşüyen çocuğu sardı. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük Arıcı, ailesine teslim edildi.
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Küçük Mehmet göletin kenarında bulundu
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