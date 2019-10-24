Melih ABİ: Dörtyol Köyü’nde elektrik kesintileri vatandaşı bezdirdi

BUGÜN NELER OLDU

EnerjiSA köşemde yayınladığım elektrik şikayetlerini yakından takip ediyor.Abdullah Deveci, Çukurova Dörtyol Köyü'nde oturuyor.Şikayeti sık sık meydana gelen elektrik kesintileri."Bıktık. Nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum.Çocuklarımız mum ışığında ders çalışıyor.Hangi çağdayız.Korkuyoruz, elektronik cihazlarımız arızalanacak" diyor.Adana'ya sadece 12 kilometre uzaklıkta olan köyde sık sık elektrikler neden kesiliyor?Enerjisa yetkilileri buraya bir el atmalı.Kesintilerin sebebini araştırmalı.Kış geliyor daha büyük sorunlar doğabilir.Hadi bakalım, göreyim sizi!Babayiğit Barbaros Mahallesi 17016 sokakta oturuyor.Evinin önünde bulunan kanalizasyon tıkanmış.Lağım taşıyor!"Evimin içine kadar giriyor.Bu yüzden hanımla her gün kavga eder olduk" diyor. Bir süredir burası böyle.ASKİ görevlileri gitsin bu kanalizasyonu açsın.Zor değil, vatandaşı mağdur etmeyin kardeşim.Ahmet Babayiğit'i düştüğü bu zor durumdan kurtarın.İşinizi vatandaşı mağdur etmeden yapın.