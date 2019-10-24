Niğde İstanbul’da tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

takım inceleme ve temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a giden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir İstanbul Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı'nı (ÇEKÜL) ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen ve Vakıf Yönetimi ile bir araya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ilimizde bulunan tarihi eserler ve kültürel değerlerin tanıtılması konusunda gerçekleştiren çalışta ya katılarak; görüş alışverişinde bulundular. Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Niğde'ye verilecek proje desteklerinin konuşulduğu toplantıda ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen, Niğde'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini belirterek; yakında bir bilim heyetiyle Niğde'yi ziyaret edeceklerini söyledi. Ayrıca Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan yöneticileri olarak teşekkürlerini sundu.