Öğrencilere motivasyon gezisi düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerine ara vermeden devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından verilen çeşitli eğitim ve rehberlik çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin motivasyonunu artırma amaçlı kültür gezileri de düzenleniyor. Bu kapsamda son olarak Yahya Kemal, Genç Osman ve Karacaoğlan Ortaokullarından öğrencilerin katılımıyla Hayvanat Bahçesi'ne gezi düzenlendi. Öğrenciler, program sonrası gerçekleştirilen etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.