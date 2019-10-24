Osteoporoza yol açan en önemli faktör açıklandı

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. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Uzmanı Yard. Doç. Dr. Ramadan Özmanevra osteoporoz veya halk arasında bilinen adıyla kemik erimesinin, düşük kemik kütlesi ve kemik mikro yapısının bozulması sonucu kemiklerde kırık olasılığının artması ile karakterize bir rahatsızlık olduğunu açıkladı. Yard. Doç. Dr. Özmanevra dünyada yaklaşık 200 milyon osteoporoz hastası olduğunu ve her yıl 1.5 milyon osteoporotik kırık vakası tedavisi yapıldığını dile getirdi. Bu vakaların yarısından fazlasını omurga kırıkları oluştururken, bunu sırasıyla kalça ve el bileği kırıklarının takip ettiğini vurgulayan Özmanevra,'el bileği kırıkları daha sık 50-60 yaş aralığında, omurga kırıkları 60-70, kalça kırıkları ise 70-80 yaş aralığında görülmektedir. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha sık karşılaşılmaktadır' dedi. Bu yaygın ve önemli sorunla ilgili olarak toplumun farkındalığını artırmak için tüm dünyada 20 Ekim'in "Dünya Osteoporoz Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Yard. Doç. Dr. Ramadan Özmanevra, osteoporozun kemiklerin daha hassas, gözenekli, güçsüz ve kırılgan olmasına yol açtığını belirtti.