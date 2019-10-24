Roza, sosyal sorumluluk projesi ilan edildi

BUGÜN NELER OLDU

Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri tarafından sosyal sorumluk projesi kapsamında gerçekleştirilen konferansta Yazar Hamit İzol'un son kitabı "Roza", Şair Fethi Akın'ın bu kitaptan etkilenerek yazdığı "Adı Roza" şiiri, şiiri besteleyen Bestekar Ayzer Büyüker'in "Adı Roza" şarkısı, bir bütün olarak sosyal sorumluluk projesi ilan edildi. AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri Genel Müdürü Tülin Güzel, "Son zamanlarda bir kitap okudum, adı Roza. Hamit İzol'un bir kitabı. Kitabın ardından Fethi Akın'ın kitaptan esinlenerek yazmış olduğu bir şiir dikkatimi çekti. Bunun arkasından da Ayzer Büyüker, değerli sanatçı arkadaşımız bu şiiri besteledi ve Roza şarkısını yayınladı" dedi. Güzel, "Bu konuda biz de duyarsız kalmayalım istedik. Burada bu kitabı ve besteyi tanıştırmak istedik. Her birimiz kurumlarımızda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Biz istiyoruz ki sosyal sorumluluk projelerimizde kurumlarımız kadına karşı teröre hayır desin ve toplumu bilinçlendirmek adın yaratıcı sosyal sorumluluk projeleri geliştirsinler" dedi.