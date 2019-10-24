Traktör sürücülerine görünürlük uyarısı

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motorlu kara taşıtlarının yüzde 7'sini oluşturan traktörlerin karıştığı kazaların sayısının artması üzerine Valilik, traktör sürücülerine karayollarında seyir halindeyken diğer sürücülerce fark edilebilmeleri için traktör ve römorklara 2 adet reflektör takmaları uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, lastik tekerlekli traktör kazalarında araçta bulunan sürücü ve yolcuların hayatını kaybetme olasılığının yüksekliğine işaret edildi. Açıklamada , "Traktörlerin karayolu üzerinde seyir etmeleri durumunda görünürlüklerinin az olması ve diğer araçlara göre yavaş seyretmeleri nedeniyle hızlı seyreden diğer araç sürücüleri tarafından aniden fark edilmelerinden dolayı, lastik tekerlekli traktörlerin trafik kazısına karışma oranı diğer araçlara göre daha yüksektir" denildi. Gaziantep'te 35 bin770 adet olan tescilli lastik tekerlekli traktör sayısının toplam araç sayısı olan oranı yüzde 7 olduğu bildirilen açıklamada, son 6 aylık dönemde traktörlerin karıştığı kazalar olduğu belirtildi.