Yüreğir’de bayrak kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Barış Pınarı Harekatına'' destek vermek ve Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla Bayrak kampanyası başlattı. Yüreğir'de bulunan bütün esnaflara şehitlerimizin al kanları ile bezenmiş Şanlı Bayrağımızı dağıttıran Başkan Kocaispir, "Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırasıdır. Türk bayrağındaki al renk, şehitlerimizin kanını, hilal ve yıldız bağımsızlığımız sembollerindendir" dedi. Kocaispir, "Mehmetçiklerimiz başarılı bir operasyon gerçekleştiriyor. Türk Milletinin kalbi Suriye sınırında Mehmetçiklerimizle birlikte atıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesindeyiz. Yüreğir'deki bütün esnaflarımıza şanlı Türk Bayrağımızı dağıtarak ilçemizi Türk bayraklarıyla donatıyoruz"' diyerek asmaları için bütün esnaflara Türk bayrağı dağıtımının başladığını belirtti.