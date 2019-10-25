AOSB’de tüketim verileri arttı

BUGÜN NELER OLDU

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), üretimin en önemli göstergelerinden olan elektrik, doğal gaz ve su tüketimlerinde 2019 yılının ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre artış oldu. Coğrafi konumu, yatırımcılarına sunduğu avantajları, sahip olduğu alt ve üst yapı olanaklarıyla "Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü" konumunda bulunan AOSB bölge ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. Sanayicisine sunduğu imkanların yanı sıra OSB'ler içinde en ucuz elektrik, su ve doğal gaz fiyatlarıyla cazibesini koruyan Adana OSB'de, bu yılın ilk 9 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında istikrarlı bir üretim artışı dikkati çekiyor. Buna göre, 2018'in ilk 9 ayında 1.032.827.710 kwh olan elektrik tüketimi bu yılın aynı döneminde yüzde 5,1 artışla 1.085.026.686 kwh, 119.071.737 sm3 olan doğal gaz tüketimi yüzde 6,36 artışla 126.639.516 sm3 oldu.