Balkan şampiyonu güreşçiden ziyaret

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BULGARISTAN'IN başkenti Sofya'da 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U15 Minik-Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda serbest sitilde 41 kiloda birinci olan Adanalı Ekrem Aslan, elde ettiği derenini ardından soluğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak'ın yanında aldı. Müdür Ataşbak, güreşe verilen desteğin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, geleceğin İsmet Atlı'larının Güreş Eğitim Merkezi'nden çıkacağını söyledi. Ataşbak, "Ekrem kardeşimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı birincilikle göndere çektirdi. Bu nedenledir ki Güreş Eğitim Merkezimizden daha nice başarılı sporcuların çıkacağına güvenim tamdır. Bulgaristan'da şampiyon olan kendisi küçük ama başarısı büyük olan sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.