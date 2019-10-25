Barış Pınarı Harekatı için halı dokudular

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Dünyanın dört bir yanına halı ihracatı yapıp ülke ekonomisine katma değer oluşturarak istihdama büyük katkılar sağlayan Gaziantepli halıcılar bu kez de Barış Harekatı bölgesinde yaşayan vatandaşlar için halı dokudu. Gaziantepli halıcılar bölgeye 2 TIR halı bağışladı. TİM tarafından yürütülen destek kampanyasına Gaziantepli halıcıların iki TIR halı bağışladığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Daha çok güçlü olmak için daha çok çalışacağız" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik insani yardım sağlamayı hedefleyen 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' sloganıyla yürütülen kampanyaya en büyük destek halıcılardan geldi. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yürütülen kampanya kapsamında Gaziantepli halıcıların bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere iki TIR halı bağışı yaptıklarını belirtti. Kaplan, "Bu vatan hepimizin, bu vatanı korumak ve kalkındırmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye genelinde yürütülen destek kampanyasına biz halıcılar da gerekli desteği veriyoruz. Gaziantepli halı üreticilerinin bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışladığı çeşitli ölçülerde iki TIR halı bağışı yapılacak. TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin katılımıyla 26-27 Ekim'de Kilis ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve Kızılay'a teslim edilecek yardım malzemeleri Kızılay eliyle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza dağıtılacaktır" dedi.