Dulkadir, ÇÜTAM sohbetlerine katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu "Kars'ın Kurtuluşunu Anlatan Tarihi Bir Kilim" başlıklı konuşmasıyla Türk Halk Bilimi Uzmanı Hilmi Dulkadir oldu. 1987 yılında Sarıkamış Karakurt Kasabası Karapınar Köyü'nde çeşitli araştırmalar yaptığını söyleyerek konuşmasına başlayan Dulkadir, bu araştırmalar sonucunda Kars'ın tarihine yönelik birtakım bilgiler içeren tarihi bir kilimi Türk dünyasına tanıttığını belirtti. Ardından tarihi olaylara ve şahıslara dair birçok ayrıntının titizlikle işlendiği ve döşendiği kilim hakkında bazı bilgiler veren Dulkadir söz konusu tarihi kilimin Rıza Karakurt'a ait olduğunu belirterek kilimin Rıza Karakurt'un eşi Zennure Karakurt tarafından dokunduğunu söyledi. Kilim üzerine işlenmiş desenler ve yazılar üzerinde durarak Kars'ın tarihine dair önem arz eden bilgileri paylaşan Dulkadir bunlar arasında Köprü Köyü'nde Rusların telef edilmesi, Osmanlı Devleti'nin 1330 yılındaki seferberlik ilanı ve Rusların Kötek'ten sınırı geçmesi gibi birçok tarihi olayı da anlattı.