Eksikler düşündürüyor

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danaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu
, TFF 1. Lig'in 9. haftasında, yarın deplasmanda yapacakları Balıkesirspor
maçından 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını söyledi. İpekoğlu
, takımdaki savunma sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 30-35 hatamız vardı son maçta. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Takım savunması anlamında çok daha doğru işler yapmamız gerekiyor"
diye konuştu.
ÜÇ PUAN İSTİYORUZ
"Beklenmedik sakatlıklar oldu"
diye konuşan İpekoğlu, "Bunların hiçbiri, yaptığımız hataları çözüme kavuşturmaz. Onun için kalan mevcut kadromuzla saha içerisinde doğru şekilde savunma yapmayı öğrenmemiz gerekir. Zaten bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapıyoruz"
dedi. İpekoğlu, "Balıkesirspor maçına odaklandık. Deplasmandan 3 puanla dönme amacındayız. Çalışmalarımız sürüyor"
dedi.
SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ
Sakatlığı süren Eze'nin takımda yer almayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Veli Kızılkaya ve Roni kart cezalısı, Ahmet Dereli'nin de durumu belli değil. Takım oluşturma aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkacağız. Sahaya çıkacak arkadaşlar umarım görevini en iyi şekilde yerine getirir. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptım. Eksiklerimize rağmen iyi futbol ortaya koyacağız" dedi.
Geçtiğimiz hafta Adanaspor-İstanbulspor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Engin İpekoğlu'nun cezası dün akşam belli oldu. İpekoğlu, PFDK tarafından 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira cezaya çarptırıldı
Bu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Adanaspor, sahadan 3 kez mağlubiyet bir kez de 1 puanla ayrıldı. Adanaspor'un dış sahada henüz galibiyeti yok.