Eksikler düşündürüyor

BUGÜN NELER OLDU

danaspor Teknik Direktörü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında, yarın deplasmanda yapacaklarımaçından 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını söyledi., takımdaki savunma sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirterek,diye konuştu.diye konuşan İpekoğlu,dedi. İpekoğlu,dedi.Sakatlığı süren Eze'nin takımda yer almayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Veli Kızılkaya ve Roni kart cezalısı, Ahmet Dereli'nin de durumu belli değil. Takım oluşturma aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkacağız. Sahaya çıkacak arkadaşlar umarım görevini en iyi şekilde yerine getirir. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptım. Eksiklerimize rağmen iyi futbol ortaya koyacağız" dedi.Geçtiğimiz hafta Adanaspor-İstanbulspor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Engin İpekoğlu'nun cezası dün akşam belli oldu. İpekoğlu, PFDK tarafından 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira cezaya çarptırıldıBu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Adanaspor, sahadan 3 kez mağlubiyet bir kez de 1 puanla ayrıldı. Adanaspor'un dış sahada henüz galibiyeti yok.