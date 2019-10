Gaziantep FK çıkış arıyor

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekiplerinden'nin futbol şube sorumlusu, rakibin kim olduğuna bakmaksızın her maça ciddiyetle hazırlandıklarını, taraftar desteğini de alarakmaçıyla yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.Ancak gelinen süreçte lige yeni yükselmiş bir takım için 11 puanın da çok kötü sayılamayacağını ifade eden Demsoy,ifadelerini kullandı.Yarın sahalarında lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Demsoy, "Rakibin kim olduğuna bakmaksızın her hafta aynı ciddiyetle maça hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum bu hafta Alanya maçıyla beraber yeniden çıkışa geçeriz" diye konuştu.Takımdaki sakatlıkların peş peşe geldiğini anlatan Demsoy, "Muhammet Demir 1.5-2 ay kadar aramızda olmayacak. Tetteh 1 ay kadar aramızda olmayacak. Muğdat Çelik'in ise sezonu kapattığını söyleyebiliriz" dedi.Demsoy, taraftarın takım için önemine işaret ederek, "Biz taraftarımızı her zaman itici güç olarak görüyoruz. Özellikle kendi sahamızdaki maçlarda bu gücü sonuna kadar arkamızda hissetmek istiyoruz. Taraftarımızla başaramayacağımız hiç bir şey yok" dedi.