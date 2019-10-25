Geleceğin yıldızları doludizgin gidiyor

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-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor
, yoluna doludizgin devam ediyor. Önceki gün Gündüz Tekin Onay Tesisleri
'nde oynanan karşılaşmada Adana Yurtspor
, rakibi İmamoğlu Öncüspor
'u Yasin
(3) ve Polat
'ın attığı gollerle 4-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Taraftarının da desteğini alan minik yıldızlar yarın oynayacakları Mavi Şimşekler maçını düşünmeye başladı.
Antrenörler Osman Yeşilmeşe
ve Hüseyin Öztap
nezaretinde mücadelelere hazırlanan futbolcuların hırslı mücadelesi de teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor.