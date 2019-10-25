Geleceğin yıldızları doludizgin gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden, yoluna doludizgin devam ediyor. Önceki gün'nde oynanan karşılaşmada, rakibi'u(3) ve'ın attığı gollerle 4-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.Antrenörlervenezaretinde mücadelelere hazırlanan futbolcuların hırslı mücadelesi de teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor.