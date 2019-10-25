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Geleceğin yıldızları doludizgin gidiyor

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Geleceğin yıldızları doludizgin gidiyor
U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor, yoluna doludizgin devam ediyor. Önceki gün Gündüz Tekin Onay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Adana Yurtspor, rakibi İmamoğlu Öncüspor'u Yasin (3) ve Polat'ın attığı gollerle 4-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Taraftarının da desteğini alan minik yıldızlar yarın oynayacakları Mavi Şimşekler maçını düşünmeye başladı. Antrenörler Osman Yeşilmeşe ve Hüseyin Öztap nezaretinde mücadelelere hazırlanan futbolcuların hırslı mücadelesi de teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor.
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Geleceğin yıldızları doludizgin gidiyor
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