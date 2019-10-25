Halep Arığı tescillendi

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Oğuzeli ilçesinde bulunan ve Halep şehrine su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı belirlenen tarihi su kanalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillendi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli'nden Halep'e kadar uzanan ve Türkiye tarafında yaklaşık 25 km uzunluğundaki 'Halep Arığı'nın geçmişte içme ve sulama suyu için inşa edildiğini belirtti. Başkan Kılıç, "8 metre derinliği, 2 metre ene sahip olan 'Halep Arığı' yeraltı su kanalıdır. Kireçtaşı içine kazılmış devasa su kanalının gün yüzüne çıkması ve restore edilmesi talebinde bulunduk. Bakanlığımızın yaptığı incelemeler sonucu, burası tescillenip, restore edilerek kullanıma uygun hale getirilmesine karar verildi" dedi. Oğuzeli ilçesinin güneyinde vadide bulunan ve halk tarafından 'Halep Arığı' olarak bilinen yeraltı su kanalının 11. veya 13. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Kireçtaşı içine kazılmış devasa su kanalının hem girişi, hem de çıkış noktası, hatta yer yer tıkalı olduğu için kanalın büyük bir kısmı kullanılamıyor.