Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İbrahimli Spor’da 3x3 heyecanı

İbrahimli Spor’da 3x3 heyecanı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
İbrahimli Spor’da 3x3 heyecanı
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi, Türkiye Öğretmenler Kupası Erkekler Basketbol 3x3 İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Potada öğretmenlerin mücadelesine sahne olan organizasyon, heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda sportif etkinliklerle spora olan ilginin arttırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla Salon Futbolu (FUTSAL), 3x3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen müsabakalar, öğretmenlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahimli Spor’da 3x3 heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN