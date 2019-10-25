İbrahimli Spor’da 3x3 heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi, Türkiye Öğretmenler Kupası Erkekler Basketbol 3x3 İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Potada öğretmenlerin mücadelesine sahne olan organizasyon, heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda sportif etkinliklerle spora olan ilginin arttırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla Salon Futbolu (FUTSAL), 3x3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen müsabakalar, öğretmenlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.