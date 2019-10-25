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Kontrolü kaybetti karşı şeride geçti

Giriş Tarihi: 25.10.2019
GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolu Yılteks mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine seyir halinde olan H.A. (69) kontrolündeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. (27) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan T.Ş. (20) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Kontrolü kaybetti karşı şeride geçti
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