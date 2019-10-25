Melih ABİ: Pandora sokağı neden temizlenmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın en ünlü sokaklarından birisidir Pandora.Ancak burada temizlik namına bir şey yok!Bir görevliyle koca sokak temizlenebilir mi?Bu kadar çöp bir kadın elemanla nasıl temizlensin?Kadıncağız elinden geleni yapıyor ama nafile.Belediyenin modern temizlik aletleri, makineleri var.Bu sokağa neden girmezler?Her yer çör çöp dolu.Ne ararsanız bu sokakta var. Burası hareketli ve yoğun bir sokak.Ama hiçbir hizmet alamıyor?En gözde yere yapılan reva mı?Herkesin gözünün önü.Biraz ilaçlama yapın!Çöp arabalarını gönderin temizlesinler sokağı.Ayıptır!Hadi bakalım.Belediyesi otobüslerin güzergah saatlerini ve yerlerini internetten yayınlıyor.Aslında iyi bir hizmet.İnsanlar takip eder, saatinde durağa gider otobüsüne biner ve istediği yere gider.Ama aksıyor.Beni arayan okurumuz 173 nolu otobüse biniyor.Yani Anadolu Lisesi'nden kalkıp, Mavi Bulvar vs. dolaştıktan sonra Optimum'a kadar gidiyor.Ulaştırma bu seferleri iptal ediyor.Neden?Mazeretlerini yazmayacağım.Ama seferler internette var gibi görünüyor.Yolcu gidiyor durağa bekliyor da, bekliyor!Sefer iptal edildiği için bir türlü otobüs gelmiyor.İnternette var gibi görünen o sefer aslında yok.İnsanlara aptal muamelesi yapmayın!Dikkat edin.Ayrıca yaşlı insanlarda otobüse biniyor.Onların da seferin iptal edildiğinden haberi olmuyor.İnsanlar mağdur oluyor.Ulaştırma Daire Başkanlığı bu aksaklığı gidermeli.Gözüm üstünüzde haberiniz olsun!