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GİAD ve İŞKUR işbirliği protokolü imzalandı

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Mersin GİAD ve İŞKUR işbirliği protokolü imzalandı
MERSİN Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) ve İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İstihdam faaliyetlerini artırmak ve iş dünyasına İŞKUR faaliyetlerinin tanıtılması noktasında Mersin GİAD ve İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve İŞKUR Mersin İl Müdürü Halil Bozkurt arasında atılan imzalar ile Mersin GİAD ve İŞKUR'un işbirliği gerçekleşti. İzol, yapılan protokolün Mersin GİAD üyelerinin eleman bulamama sorununu ve teşvikleri yakından takip etmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.
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Mersin GİAD ve İŞKUR işbirliği protokolü imzalandı
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