Narenciye Festivali’nde geri sayım başladı

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Mersin'de bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında 7.cisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısı katılacak. Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahane, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir festivalin bu yıl daha da renkli geçeceğini söyledi. Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, "Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanında, dansın, eğlencenin, aktivitelerin, konserlerin yer alacağı, hatta dev figürlerin olacağı bir festivalde arayacağınız her şey 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde olacak. 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Narenciye Festivalinde, süslemelere 100 ton narenciyenin kullanılacak. Ayrıca 10'u mobil 30 figür yer alacak. 25 ülkeden 700 yabancı gösteri sanatçısı Mersin'i karnaval alanına çevirecek" dedi. 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin tanıtım toplantısı, renkli görüntülerle yapıldı. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan narenciye temalı özel tasarım elbiselerin yer aldığı defile ile başlayan toplantıda, mankenlerin sunduğu birbirinden renkli ve göz alıcı tasarımlar büyük ilgi gördü. Festival İcra Komitesi Başkanı Özdemir, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinde kentin simgesi ve ortak paydası olan narenciye etrafında bir kez daha kenetlendiklerini söyledi.Özdemir, "Valimiz ile beraber 27 kurum bu festivalde birleşti. Birlik, beraberlik içinde yapılan Festivalimiz, 70 dönümlük bir alanda olacak. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Galatasaray Meydanı'nda yapılacak. Yenişehir sınırından Babil'e kadar uzanan bir güzergahta biz bu işi yapıyoruz. Esas önemli konu, 30 figür ve festival alanını süslemek için 500 binin üzerinde, yani 100 ton narenciye ürünü kullanıyoruz, el emeği, göz nuru ile. Figürlerin hazırlanmasında 10 bin saatlik bir iş gücü süresi söz konusu" dedi.