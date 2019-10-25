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Sosyal Markette para değil dua geçiyor

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Sosyal Markette para değil dua geçiyor
GAZİANTEP'TE Şahinbey Belediyesi Sosyal Market'inden bu zaman kadar 88 bin 285 kişi faydalanırken, vatandaşlar kendilerine verilen kartlarla sosyal markette gönüllerince alış veriş yapabiliyor. Şahinbey Belediyesi bünyesinde bulunan markette et ve süt ürünleri, kıyafet, ayakkabı, gıda ürünleri, temizlik maddeleri kahvaltılık ürünlerden kuru gıda ürünlerine kadar ailelerin ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileler tıpkı normal marketlerde yapılan alışverişler gibi Sosyal Marketten de alış verişlerini yapabiliyorlar. Şahinbey Belediyesi'nin 2011 yılında ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine sunduğu marketten bugüne kadar 88 bin 285 kişi faydalandı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sosyal Markette ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılayabildiklerini belirterek, "Sosyal marketimizden bu zaman kadar 88 bin 285 kişi faydalandı" dedi.
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Sosyal Markette para değil dua geçiyor
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