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Tarsus’ta ev yangını: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde merkez Şehit Mustafa Mahallesinde eski yapı evde gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre kişinin yaralandığı yangın İtfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan eski yapı evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Cumali Dağlı isimli şahsın tek başına yaşadığı evde çıkan yangın, evin her tarafını sardı. Cumali Dağlı'nın son anda kendisini dışarı attığı yangın yerine 112 acil, İtfaiye ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Cumali Dağlı hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, yangın diğer evlere sıçramadan İtfaiye tarafından söndürüldü.
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Tarsus’ta ev yangını: 1 yaralı
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