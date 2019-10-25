Tarsus’ta ev yangını: 1 yaralı

MERSİN'İN
Tarsus ilçesinde merkez Şehit Mustafa Mahallesinde eski
yapı evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre kişinin yaralandığı
yangın İtfaiyenin müdahalesi ile
söndürüldü. Şehit Mustafa Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan
eski yapı evde gece saatlerinde henüz
bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Cumali Dağlı isimli şahsın tek başına
yaşadığı evde çıkan yangın, evin her tarafını
sardı. Cumali Dağlı'nın son anda kendisini
dışarı attığı yangın yerine 112 acil,
İtfaiye ve Emniyet ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Cumali Dağlı hastaneye
götürülerek tedavi altına alınırken, yangın
diğer evlere sıçramadan İtfaiye tarafından
söndürüldü.