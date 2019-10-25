Tarsus’ta ev yangını: 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde merkez Şehit Mustafa Mahallesinde eskiyapı evde gece saatlerinde yangın çıktı.İlk belirlemelere göre kişinin yaralandığıyangın İtfaiyenin müdahalesi ilesöndürüldü. Şehit Mustafa MahallesiCumhuriyet Caddesi üzerinde bulunaneski yapı evde gece saatlerinde henüzbilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.Cumali Dağlı isimli şahsın tek başınayaşadığı evde çıkan yangın, evin her tarafınısardı. Cumali Dağlı'nın son anda kendisinidışarı attığı yangın yerine 112 acil,İtfaiye ve Emniyet ekipleri sevk edildi.Olayda yaralanan Cumali Dağlı hastaneyegötürülerek tedavi altına alınırken, yangındiğer evlere sıçramadan İtfaiye tarafındansöndürüldü.