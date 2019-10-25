Tatar: Yüreğimizle alkışlayıp destek verdik

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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı'nın son derece yasal zeminde yapılan bir harekat oluğunu belirterek, "Biz bunu yüreğimizle alkışladık ve desteğimizi verdik" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Türkiye'mizin güvenliği, Türk insanına yönelik yapılan bir takım çirkinlikler sonrası yapılan harekat, son derece yasal zeminde yapılan bir harekattır. Biz bunu yüreğimizle alkışladık ve desteğimizi verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığına alkış tuttuk, Mehmetçiğimize ve Türk ordusuna dualarımızın beraber olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.Fuar'a özel olarak davet edilen Kıbrıs Barış Harekatı ve Kore gazileri ise kendiler için hazırlanan açık havada 30 derece yakın güneş altında iki saate yakın töreni izlediler.