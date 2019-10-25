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Uzm. Dr. anemiyi anlattı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena İlin, kansızlık (anemi) hastalığı hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. İlin, kansızlığın her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu, fakat bu hastalığın en çok 15 – 45 yaşları arasında ki kadınları daha fazla etkilediğini, hastalığın tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğini ve kan hastalıkları içerisinde en sık görülen hastalığın kansızlık (anemi) hastalığı olduğunu belirtti. Kırmızı kan hücreleri diye adlandırılan alyuvarların dokulara getirilen oksijen miktarının azalması ile ortaya çıkan bir sorun olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sena İlin, demirin özellikle kan hücrelerinin oksijen taşıma görevini yerine getirebilmeleri için yeteri kadar düzeyde vücutta bulunması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. İlin, "Yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu günlük demir 4 – 5 gram düzeyinde olmasına karşın kansızlık nedenlerinin neredeyse %90 oranındaki kısmını demir eksikliği anemisi oluşturuyor" dedi.
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Uzm. Dr. Sena İlin anemiyi anlattı
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