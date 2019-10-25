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Vali Mahmut Demirtaş vatandaşlarla buluştu

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Vali Mahmut Demirtaş vatandaşlarla buluştu
ADANA'NIN çeşitli mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarla ve vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Vali Mahmut Demirtaş, mahalle ziyaretlerini Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle sürdürdü. Muhtarlar Ali Yaylalı, Mehmet Şirin Doru, Hasan Ali Berktaş, Ertan Çinerkan, İdris Demir, Bünyamin Çapar, Tolga Yıldırım, Haşim Temiz, Hasan Can, Hıdır Koluman ve vatandaşların hazır bulunduğu ziyaret sırasında Vali Demirtaş, vatandaşlarla sohbet etti. Gerçekleştirilen sohbet sırasında vatandaşlar mahallelerine okul yapılması, sağlık ocağı kurulması ve altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündeki taleplerini Vali Demirtaş'a ilettiler.
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Vali Mahmut Demirtaş vatandaşlarla buluştu
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