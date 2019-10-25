Yakın Doğu ile Anadolu Ateşi arasında protokol imzalandı

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Doğu Üniversitesi ile dünyanın farklı şehirlerinde 5 binden fazla canlı performans sergileyen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu arasında Kuzey Kıbrıs'ta yeni dans topluluğu oluşturmak ve Anadolu Ateşi bünyesine yeni dansçılar kazandırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Yakın Doğu Üniversitesi'nde yapılacak seçmeler sonucunda başarılı olan adaylar Anadolu Ateşi ana kadrosunda çalışma imkanına sahip olacaklar. İki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolüne, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan imza koydu. Yapılacak seçmelerde yeteneklerini gösterip Anadolu Ateşi ekibine dahil olacak dansçılar profesyonel eğitimcilerle birlikte çalışma, eğitim alma imkanına sahip olacak ve ekibin hem yurt içi hem de yurt dışındaki gösterilerinde sahneye çıkma şansı bulacak. Üniversite öğrencilerinin dans seçmelerine katılabileceği başvurular, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Lefkoşa Muhtar Yusuf Galeria'da bulunan Anadolu Ateşi Lefkoşa Akademi'ye yapılabilecek.