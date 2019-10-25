Zihinsel engelli Eda’nın gelinlik hayali gerçek oldu

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Toroslar ilçesinde oturan 31 yaşındaki zihinsel engelli Eda Kırmızı'nın gelinlik giyme hayali, organize edilen temsili düğünle gerçek oldu. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yaşayan zihinsel engelli Eda Kırmızı'nın gelinlik giyme hayalini öğrendi. Başkan Yılmaz'ın girişimiyle, Kırmızı için temsili düğün organize edildi. Yılmaz, makam aracını da gelin arabası olarak süsletti. Temsili tören öncesinde ilçede düğün konvoyu oluşturuldu. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte gelinlik giyen Eda Kırmızı, Başkan Yılmaz ile dans etti. Yılmaz, Kırmızı'ya gelin kuşağını bağladı. Yoğun ilginin olduğu düğünde katılımcılar gönüllerince eğlendi. Yılmaz, "Her genç kızın hayali gelinlik giymek. Biz de Eda'nın bu hayalini öğrenince gerçekleştirmek istedik. Ne mutlu bize ki Eda'nın hayaline ortak olduk" dedi. Eda'nın ablası Gizem Kırmızı ise Yılmaz'a teşekkür ederek, "Annem ve babam hayatta değil. Kardeşim Eda'nın tek hayali gelinlik giymekti" diye konuştu.