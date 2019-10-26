Aşkı evlilik değil çiftler öldürür

BUGÜN NELER OLDU

, en yakın ve en yoğun birlikteliğin yaşandığı, bu nedenle de bir çok biyolojik, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlara cevap veren temel bir sosyal yapıdır. Bu yapının sağlıklı ve mutlu bir birliktelikle sürdürülebilmesinin ancak sevgi, saygı, samimiyet ve sadakat ile mümkün olabileceğini belirten Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER), yayınladığı basın bülteninde; sevgi ile saygıyı bitirip iletişimi bozan ve aşkı öldüren asıl unsurun evlilik kurumu değil de kişilerin bizzat kendileri olduğunu açıkladı. Hayatın olağan akışı içinde evliliklerde zamanla kadının da erkeğin de ihtiyaçlarının, istek, arzu ve beklentilerinin değişip farklılaşabileceğini vurgulayan TERAPİDER Genel Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Uzm.Dr. Taner Canatar, "Bu doğal değişim, eşler tarafından anlayışla karşılanıp kabullenilmez ve uyum sağlanamazsa aralarındaki iletişim bozulur; tartışmalar, kavgalar ve hatta aldatmalar yaşanabilir" dedi.