Bölgeye marka olacak projeler kazandırılacak

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Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 90. yönetim kurulu toplantısı, DOĞAKA yönetim kurulu başkanı Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlendi. 2019 yılı mali destek programlarının değerlendirildiği toplantıda, turizm sektörüne yönelik marka değer olabilecek projelerin bölgemize kazandırılması, mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesi, ve az gelişmiş ilçelerde ekonomik, sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan "Ajansımız, bölgemize turizm sektörüne yönelik marka değer olabilecek projelerin kazandırılması, turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik destek programı kapsamında Kahramanmaraş ilinden 18, Hatay ilinden 19 ve Osmaniye ilinden 8 olmak üzere toplam 45 adet proje başvurusu alınmıştır. Alınan başvuruların toplam proje değeri 102 Milyon 141 Bin TL olup Ajansımızdan talep edilen destek miktarı 64 Milyon 887 Bin TL olmuştur'' dedi. Vali Özkan ulusal ve uluslararası fonlardan bölgeye kaynak sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve bu kapsam da ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği içerisinde hazırlanan ve Avrupa Birliğine sunulan 42 Milyon Euro tutarındaki proje başvurusu uygun bulunduğu müjdesini verdi. DOĞAKA Başkanı Vali Vahdettin Özkan ''Bölgemizdeki sektörlerin ve firmaların tanıtımına yönelik çalıştay, konferans ve fuar gibi organizasyonlara destek sağlayan Ajansımız, bu kapsamda Germenicia Antik Kent Çalıştayı, Çağlayancerit Ceviz Çalıştayı'na destek vermiş ve İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı'na firmalarımızın katılımını sağlamıştır" dedi.