Çocuğun elinden cep telefonunu çaldı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da evinin önündeki kaldırımda oturup, cep telefonundan oyun oynayan 13 yaşındaki C.E., bir anda telefonunu alıp kaçmaya başlayan zanlının peşinden koştu, ancak onu yakalayamadı. O anlar ise, bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Polis, görüntülerden yola çıkıp önce kapkaçının 28 yaşındaki İslam Ş. olduğunu belirledi, ardından da zanlıyı yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan İslam Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; C.E., kardeşiyle birlikte evlerinin önündeki kaldırıma oturup, cep telefonuyla oyun oynarken, o esnada sokakta yürüyen iki kişiden biri önce çocuğun yanına yaklaştı, sonra da elindeki telefonu alıp hızla koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran C.E., kapkaççının peşinden koştu ancak onu yakalayamadı. O anlar ise, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık BüroAmirliği ekipleri, söz konusu görüntülerden yola çıkıp, cep telefonu alıp kaçan zanlının, başta gasp olmak üzere yankesicilik, hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan İslam Ş. olduğunu belirledi.Zanlıyı el ve kollarındaki dövmelerden tespit eden polis, İslam Ş.'yi kısa süre sonra olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Gözaltına alınan kapkaççı, emniyetteki sorgusundaysa; "Böylesi bir olayı hatırlamıyorum. Ben böyle bir şey mi yapmışım?" diyerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen İslam Ş., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.