Çocuk üniversitesinde eğitici ve eğlenceli modüller

BUGÜN NELER OLDU

içerikleri çocukların eğlenerek, yaşayarak, görerek, keşfederek, tartışarak, öğrenmeleri için özel olarak hazırlanan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi Programı eğitici etkinliklerle devam ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı öğrencileri eğitimlerin dördüncü haftasında Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri ve eğitimcileri tarafından çocukların bilime ve bilgiye olan meraklarını arttıracak, ilgi alanlarında araştırma yapabilme becerilerini geliştirecek, yeteneklerini doğru yönlendirmelerini sağlayacak aktivitelerle hazırladıkları modülleri uyguladılar. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan eğitim modüllerinde Güneş grubu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ni ziyaret ederek orada tedavi gören hayvanların rahatsızlıklarını öğrenerek, tedavi süreçleri hakkında bilgiler aldı. Hayvan Hastanesi gezisi sonrasında renkli boyalarla el baskısı yapan öğrenciler, Beslenme ve Diyetetik bölümünde "Her Lezzetli Yiyecek Yararlı mıdır?" etkinliğini uyguladı. Etkinlikte besin zincirinin önemi, hangi besinler bizim için yararlıdır, hangi besin grubunda neler vardır, zararlı yiyeceklerdeki asit oranı nedir ve vücudumuza nasıl zararları vardır gibi sorulara yanıt buldular.