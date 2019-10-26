BUGÜN NELER OLDU

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşayan vatandaşlara yönelik SGK Adana İl Müdürlüğü'nde düzenlenen "Türkiye - Almanya Danışma Günleri" büyük ilgi gördü. SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, danışma hizmetlerinin ücretsiz verildiğini belirterek, "Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapıldı. Danışma hizmeti çok olumlu geçti" dedi. Alman Emeklilik Sigortası Türkiye Başkanı Bernd Schmidt de Türkiye ve Almanya'da yılda iki kez danışma günleri düzenlediklerini belirterek, "Türk meslektaşlarımızla birlikte sigortalılarımıza her iki taraf hakkında emeklilikle ilgili hakları detaylı olarak anlatıldı. Türk -Alman iş birliğinin senelerdir verimli bir şekilde devam etmektedir. Danışma günleri önümüzdeki yıllarda da sürecek" dedi.