Deşifre olan dolandırıcı cezaevine konuldu

BUGÜN NELER OLDU

yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündeme getirdiği evlilik vaadiyle dolandırıcılık yönteminin baş aktörü olan Resul Gürcan (47), Adana polisinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda yakalandı ve tutuklandı. Birlikte yaşadığı kadınları yaşlı adamlara yeğeni olarak tanıtıp önce nişanlayan daha sonra evlilik hazırlığı sırasında aldırdığı altınları alıp kaçan Resul Gürcan ile birlikte suç ortakları yakayı ele verdi. Gürcan'ın bugüne kadar evlilik vaadiyle çok sayıda yaşlı adamları tuzağına düşürdüğü ve yüklü miktarda altın aldırdığı ortaya çıktı.Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana kent merkezi ve ilçeleriyle Niğde'de para karşılığında kadınlarla ilişkiyi girdiren bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis zanlıları teknik ve fiziki takip altına aldı. 54 kişinin bekçi, ırgat ve inşaat çalışanı gibi kişilere taşıma usulü kadın getirerek 70 ila 100 lira arasında fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında çetenin sorumlularında bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 28'i, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan, 20'si tutuklandı. Tutuklananların arasında yer alan Resul Gürcan'ın tuzağına düşen yaşlı adamların ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıktığı öğrenildi. Bu durum Adana polisinin de gözünden kaçmadı. Resul Gürcan'ın en son birlikte yaşadığı Nazmiye Gökdemir'i (27) yeğeni olarak tanıtarak 67 yaşındaki A.K.'ye evlilik için altın aldırdıktan sonra kaçtığı belirlendi.Resul Gürcan'ın tuzağına düşen ve çetenin elemanlarından biri olan Nazmiye Gökdemir'in ablası Ayşe Gökdemir Ayşe Gökdemir, Müge Anlı'nın programına katıldı ve "Kardeşim Nazmiye, bu çetenin eline düştü. Kurtaramıyorum. Şimdi Sivas'a götürmüşler. Orada birilerini dolandırıyor olabilir" diyerek gözyaşı dökmüştü. Mağdur olduğu öğrenilen Nazmiye Gökdemir ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.